На щите: во Львове похоронили 12 военнопленных, погибших во время падения самолета Ил-76 в России. Фото

Во Львове 25 июля состоялось прощание с 12 украинскими военнопленными, которые погибли в результате падения российского самолета ИЛ-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года. Церемония прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Видео дня

Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) и 24 ОМБр им. короля Даниила. В сети также обнародовали поименный список Героев, с которыми сегодня попрощались во Львове.

Все погибшие были бойцами 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Среди них были ветераны АТО, добровольцы и мобилизованные, некоторые вернулись из-за границы после начала полномасштабной войны, чтобы вступить в армию и защищать свою страну.

Выполняя боевое задание, они попали в российский плен и не вернулись оттуда живыми. Самому младшему из них было 26 лет, самому старшему – 56.

Украинские защитники, с которыми сегодня попрощались:

Владислав Бобровский

Богдан Дудяк

Назар Ковалик

Ярослав Криваньо

Олег Кузьма

Сергей Левкив

Иван Охапский

Назар Петрикив

Ярослав Соболев

Деуран Тайлаков

Николай Трухан

Иван Федека.

Все они были в российских списках на обмен, который должен был состояться 24 января. Но этого не произошло. В день обмена Россия заявила, что самолет ИЛ-76 с военнопленными был якобы сбит.

Впоследствии опубликовали список погибших, где было 65 имен украинских военных. Как сообщили МИПЧ, сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 56 военных из этого списка.

Тела вернули только 8 ноября 2024 года.

Прощание с таким количеством погибших пленных в Гарнизонном храме состоялось впервые. После церемонии тела повезли в родные общины, где они найдут свой последний покой. Трех из них похоронят во Львове 26 июля.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о каждом из павших воинов, с которыми простились 25 июля во Львове.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января возле села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора заявили, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.