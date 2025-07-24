Погибли во вражеском плену: во Львове попрощаются с 12 Героями, которые воевали в одной бригаде

Община Львова прощается с двенадцатью украинскими защитниками, которые погибли во вражеском плену. Все погибшие воины воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

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Прощание состоится в пятницу, 25 июля, сообщил Львовский горсовет. Горожане отдадут погибшим последний долг в Гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла и на площади "Рынок" в 15:00 и 15:40 соответственно.

После церемонии тела Героев перевезут в родные громады для захоронения. Трех львовян похоронят в городе позже, в субботу.

Что известно о павших воинах

Все парни воевали в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Все они погибли в январе 2024 года.

Владислав Бобровский

Владислав Бобровский – 1979 года рождения. До войны работал в должности руководителя на частном предприятии "Галкотлосервис Львов" и водителем трамвая – и последнюю работу искренне любил. Увлекался литературой, с любовью собирал книги, интересовался автомобилями, с удовольствием готовил вкусные блюда.

Но больше всего ценил семью – все свободное время посвящал близким.

Еще в 2021 году стал на защиту Родины от вторжения российских оккупантов. Защищал суверенитет Украины на Луганском направлении. Награжден медалью "Участник боевых действий".

У Владислава Бобровского остались мать, сестра с семьей, жена и две дочери.

Назарий Ковалик

Назарий Ковалик 1996 года рождения работал полицейским взвода реагирования №2 роты Управления полиции охраны в Житомирской области.

Мужчина воевал в АТО с 2015 по 2017 год (имел награды), а с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов снова стал на защиту Родины. Защищал страну на Луганском направлении в рядах указанной 24-й ОМБ.

У Назария Ковалика остались жена, дочь, сын, родители и брат.

Деуран Тайлаков

Уроженец Турткуля в Туркменистане, Деуран Тайлаков 1987 года рождения еще в детстве вместе с родителями переехал во Львов. В гражданской жизни работал мастером по укладке брусчатки.

Мужчина интересовался теологией, заботился о семье и всегда был готов поддержать других.

Воевал с 2015 года в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов вновь стал на защиту Родины.

У Героя остались дочь, брат, сестры, бывшая жена и ее семья.

Ярослав Соболев

Ярослав Соболев 1974 года рождения имел профессию столяра, но впоследствии овладел военной специальностью. Большую часть своей жизни прожил в Яворове, где работал по специальности. Увлекался рыбалкой, ремонтом автомобилей, мечтал начать собственное дело.

Ярослав был участником Оранжевой революции и Революции Достоинства. С 2014 года участвовал в АТО, также служил в пограничных войсках (имел специальность снайпера). С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов одним из первых стал на защиту Родины.

У Ярослава Соболева остались жена, сын, дочь, мать, отчим, тесть, две сестры, кумовья и друзья.

Сергей Левкив

Сергей Левкив 1992 года рождения был по специальности инженером по транспорту. Увлекался рыбалкой и с удовольствием играл в футбол. Был спокойным, искренним и надежным – всегда оставлял после себя хорошее впечатление.

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов добровольно стал на защиту Родины.

У Сергея остались мать, отец, бабушка, сестра и тетя.

Богдан Дудяк

Богдан Дудяк 1997 года рождения работал водителем погрузчика в ООО "Континентал фармерз групп". Всю (к сожалению, короткую) жизнь увлекался ремонтом автомобилей, был трудолюбивым, внимательным и спокойным. Любил технику и всегда доводил работу до конца.

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов добровольно стал на защиту своей Родины.

У Богдана остались мать, отец и два брата с семьями.

Иван Федека

Иван Федека 1988 года рождения после службы в армии долгое время работал за границей. Интересовался футболом и увлекался настольными играми. Был доброжелательным, сдержанным и всегда готовым поддержать других.

С началом полномасштабного вторжения оккупантов вернулся из-за границы и стал на защиту своей Родины.

У Ивана остались отец и младший брат.

Ярослав Криваньо

Ярослав Криваньо 1971 года рождения почти всю жизнь работал дальнобойщиком в логистической компании в странах Европы. Был заядлым спортсменом, вел здоровый образ жизни, любил активно проводить время. Дружелюбный, заботливый и искренний. Всегда помогал другим, заботился о своей семье.

Ярослав был верующим человеком, но с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов сразу вернулся из-за границы и добровольно стал на защиту своей Родины.

У Ярослава Криваня остались жена, трое дочерей, сын, отец, брат и сестра.

Иван Охапский

Иван Охапский 1967 года рождения до войны работал на Госпредприятии "ДМЗ Карпаты". В 2015 году отправился воевать на Донбасс. А с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов вновь стал на защиту своей Родины.

Как рассказали его собратья, был человеком с сильной волей, всегда готовым поддержать других, даже в самые трудные моменты. Его запомнили как искреннего, мужественного и доброго человека.

У Ивана Охапского остались дочь, сестра, жена, племянницы с семьями, бывшая жена и другие родные и друзья.

Олег Кузьма

Олег Кузьма 1988 года рождения с детства имел два необычных друг к другу хобби – бокс и рисование. Работал строителем, выполнял сложные высотные работы, которые требовали незаурядной выдержки и мужества. Был трудолюбивым, искренним и добрым.

Самой большой ценностью в его жизни была семья. Всегда помогал друзьям и близким, никогда не оставался равнодушным к нуждам других. Покой находил в музыке и рисовании.

С 2015 года участвовал в АТО, а с началом полномасштабного вторжения оккупантов снова стал на защиту своей Родины.

У Олега Кузьмы остались дочь, сестра с семьей, брат и племянники.

Назар Петрикив

Назар Петрикив 1992 года рождения работал инженером-метрологом в Стрыйском подразделении Западного теруправления обслуживания сети АО "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз".

Назар был настоящим патриотом, который не смог оставаться в стороне, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Без колебаний обратился в ТЦК, записался добровольцем и стал на защиту Родины.

Любил Бога, семью, жизнь, музыку, спорт и Карпаты. Строил планы на будущее, но все изменила война.

У Назара Петрикива остались отец, мать, брат, бабушка, сын Артем и бывшая жена.

Николай Трухан

Николай Трухан 1971 года рождения работал директором Народного дома в поселке Дубляны-2 Самборского района. Был трудолюбивым, доброжелательным, всегда поддерживал семью, друзей и знакомых. Достигал профессионального роста, увлекался организацией культурно-воспитательных и просветительских мероприятий.

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов был мобилизован и проходил службу в воинской части, дислоцированной в городе Яворов. Впоследствии защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Луганском направлении в рядах 24-й ОМБ.

У Николая Трухана остались мать и сестра.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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