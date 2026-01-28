Мужчина женился на дочери бывшей жены, чтобы уехать за границу, но план провалился: как наказали

Житель Запорожской области женился на дочери бывшей жены, чтобы уклониться от мобилизации и выехать за границу. Однако пограничники на пункте пропуска быстро разоблачили схему.

Суд назначил мужчине наказание до трех лет заключения с испытательным сроком один год. Подробности сообщили на Facebook-странице 7 пограничного Карпатского отряда.

"В пункте пропуска "Рава-Русская" оперативники 7 пограничного Карпатского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы, организованную путем заключения фиктивного брака", – говорится в сообщении.

В ходе проверки документов выяснилось, что 43-летний житель Запорожской области заключил брак с 21-летней девушкой, которая является дочерью его бывшей жены и имеет инвалидность II группы.

Бракосочетание носило исключительно формальный характер с целью выезда за границу для мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью. Брак "молодожены" зарегистрировали в середине декабря, а уже через месяц они пытались пересечь государственную границу.

Оперативники пограничного отряда установили настоящие родственные связи между супругами. Во время общения мужчина признал, что сам спланировал и реализовал эту схему.

По выявленным признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, материалы передали в правоохранительные органы.

"По решению суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с испытательным сроком один год", – указано в сообщении.

