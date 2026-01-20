Говорили, что цифры не имеют значения: в Винницкой области 62-летняя женщина вышла замуж за 25-летнего сына подруги, чтобы вывезти его за границу

У границы с Молдовой на КПП "Могилев-Подольский" пограничники предотвратили фиктивную попытку выезда за границу. 62-летняя жительница Винницкой области пыталась незаконно вывезти 25-летнего мужчину с помощью заключения брака.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они официально зарегистрировали свои отношения только два месяца назад, убеждая, что для настоящей любви "цифры в паспорте не имеют значения".

Что известно

Во время погранконтроля "супруги" не смогли согласованно ответить на вопросы относительно совместного быта и обстоятельств знакомства. Под давлением неоспоримых фактов мужчина признался, что никакой романтики не было и близко.

Брак они заключили по предварительной договоренности, а "жена" оказалась подругой его матери. Она "по знакомству" предложила легкий вариант выезда за границу, взяв за это "символическое" вознаграждение в виде 1000 долларов США.

Чтобы легенда была убедительной, супруги заранее обменялись файлами с подробной биографией, которую следовало изучить перед поездкой.

Пограничники отказали им в выезде из Украины и сообщили Национальной полиции об обнаружении в действиях женщины преступления "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

