'Попались' за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

В Украине разоблачили две новые схемы незаконной переправки людей через границу. Оперативники задержали злоумышленников за считаные метры от границы с Венгрией и на речном участке Тисы.

Сумма взяток и вознаграждений за "услуги" достигала десятков тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, первых беглецов разоблачили за 20 метров до границы с Венгрией. Там оперативники задержали трех нарушителей.

Организатором переправки оказался 37-летний житель Харьковской области. Он получил от своих "клиентов" $22 000 за незаконное пересечение границы. По данному факту открыто уголовное производство, а злоумышленника задержали в рамках следствия.

Вторая схема была разоблачена на речном участке границы. Оперативники Мукачевского отряда установили двух организаторов, которые планировали переправить на лодке через реку Тиса двух человек в Венгрию. За свои услуги они брали по $8000 с каждого нарушителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили адвоката, который, по информации следствия, обещал клиенту помочь избежать мобилизации. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9 тыс. долларов США.

