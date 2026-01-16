УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
2 минуты
2,0 т.
'Попались' за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

В Украине разоблачили две новые схемы незаконной переправки людей через границу. Оперативники задержали злоумышленников за считаные метры от границы с Венгрией и на речном участке Тисы.

Видео дня

Сумма взяток и вознаграждений за "услуги" достигала десятков тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, первых беглецов разоблачили за 20 метров до границы с Венгрией. Там оперативники задержали трех нарушителей.

"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото
"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

Организатором переправки оказался 37-летний житель Харьковской области. Он получил от своих "клиентов" $22 000 за незаконное пересечение границы. По данному факту открыто уголовное производство, а злоумышленника задержали в рамках следствия.

"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото
"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

Вторая схема была разоблачена на речном участке границы. Оперативники Мукачевского отряда установили двух организаторов, которые планировали переправить на лодке через реку Тиса двух человек в Венгрию. За свои услуги они брали по $8000 с каждого нарушителя.

"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото
"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото
"Попались" за 20 метров до границы: в Украине разоблачили еще две схемы незаконной переправки нарушителей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили адвоката, который, по информации следствия, обещал клиенту помочь избежать мобилизации. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!