Можно ли включать вентилятор на всю ночь во время жары: отвечает эксперт

Включение вентилятора на всю ночь в жаркую погоду может показаться идеальным способом охладиться, но эксперт по сну предостерегает от этого.

Натали Пенникотт-Кольер, терапевт и эксперт по сну в MattressNextDay, предупредила, что включение вентилятора в течение ночи может фактически ухудшить качество сна, пишет Express.

По ее словам, то, что помогает вам заснуть, не всегда поддерживает ваш качественный сон в течение всей ночи. Вентилятор может облегчить засыпание, но когда комната еще больше охлаждается утром, а температура вашего тела начинает меняться перед пробуждением, тот же вентилятор может начать фрагментировать ваш сон, вызывая более легкое пробуждение, поскольку ваше тело пытается регулировать себя.

Многие люди считают, что прохладный ночной режим автоматически гарантирует лучший сон, однако на самом деле организму требуется небольшое повышение температуры, прежде чем он проснется естественным путем.

"Если вентилятор работает всю ночь, постоянный поток воздуха продолжает охлаждать и сушить воздух вокруг вас, что может препятствовать этому естественному процессу", – объяснила эксперт.

Это также может раздражать ваши дыхательные пути, значительно высушивая их. "Вентилятор, работающий всю ночь, постепенно высушивает слизистые оболочки, выстилающие нос, горло и верхние дыхательные пути. Ваш организм реагирует, вырабатывая больше слизи", – сказала она.

Она отметила, что из-за этого люди могут просыпаться с заложенным носом, пересыханием в горле и нарушением сна, даже не подозревая, что виновником может быть их вентилятор.

