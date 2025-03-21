Можно ли отказаться от повестки без последствий: объяснение

Во время военного положения и всеобщей мобилизации призыв в армию для граждан осуществляется путем вручения повестки. Однако в некоторых случаях есть возможность отказаться от ее получения.

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Об этом сообщили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Специалисты предупредили, что для отказа нужны веские причины.

В каких условиях от повестки можно отказаться:

если лицо не является военнообязанным;

если в документе указаны данные получателя с ошибкой (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

"Если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения осуществляет административное задержание", – отмечается в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что после фиксирования отказа от повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководства ТЦК и СП, которое имеет право наложить штраф за нарушение правил военного учета.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП доказывают, что лицо нарушило правила учета, в таком случае ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что гражданин отказался от повестки.

Напомним, в 2025 году в Украине возросло количество штрафов от ТЦК. Чаще штрафуют на 17 тыс. грн. При этом уплата штрафа или его отмена не освобождают от обязанности обновлять свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство приняло изменения в постановление о мобилизации и бронировании, благодаря которым провайдеры и операторы связи смогут бронировать своих работников. Речь идет о "бригадах, которые строят энергостойкие сети" связи.

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