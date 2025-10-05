Можно ли на украинском говорить 'упор': что означает слово

Иногда возникают сомнения, является ли определенное слово действительно исконно украинским, или оно случайно появилось в бытовом языке как калька с русского. Одно из таких слов – "упор".

На слух оно может показаться чужим, но на самом деле имеет глубокие славянские корни и вполне естественно употребляется в украинском языке. OBOZ.UA рассказывает детали.

Происхождение слова

"Упор" имеет древнее славянское происхождение, зафиксированное в украинских словарях, и употребляется во многих значениях: от технических терминов до художественных образов в классической литературе. Это слово естественно для нашего языка, хотя часто его значение остается без внимания.

"Упор" происходит от корня *perti (с чередованием рег-, por-, рьг-) и встречается в нескольких славянских языках. В украинском оно не только сохранилось, но и приобрело ряд значений в различных сферах – от технических терминов до литературных оборотов.

Основные значения

Действие или состояние того, что упирается в поверхность : упор для станка, упор для гойдалки.

: упор для станка, упор для гойдалки. Спортивный термин : у гімнастиці – положення при віджиманні чи у вправах із конем (вольтижування).

: у гімнастиці – положення при віджиманні чи у вправах із конем (вольтижування). Черта характера, упрямство (часто як діалектизм чи скорочена форма). Параска з упором, властивим тупій та лінивій натурі, не покидала свого звичаю (Іван Франко).

(часто як діалектизм чи скорочена форма). Параска з упором, властивим тупій та лінивій натурі, не покидала свого звичаю (Іван Франко). Расстояние, очень близко : "дивитися в упор" – прямо в очі; "стріляти в упор" – з мінімальної відстані; "закрутити гвинт до упору" – до межі.

: "дивитися в упор" – прямо в очі; "стріляти в упор" – з мінімальної відстані; "закрутити гвинт до упору" – до межі. Технический термин – пристрій чи деталь, що підтримує щось або служить точкою опори: дверний упор, упори греблі.

В техническом и бытовом употреблении рядом со словом "упор" существуют и близкие по значению украинские слова: підпертя, підпора, підпір, підпірка, пирла.

Так что сомневаться в его употреблении не стоит: это не русизм, а исконный элемент нашей языковой традиции.

