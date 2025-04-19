Можно ли на Пасху святить и ставить на стол алкоголь: объяснение

Наполнение корзины для освящения на Пасху – дело ответственное. Ведь далеко не все, что люди привыкли класть в нее, церковь может благословить.

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OBOZ.UA изучил народные традиции и мнение священнослужителей Православной церкви Украины по этому поводу. Ставим окончательную точку в этом вопросе.

Как считается в народе

Некоторые из мирян оправдывают освящение алкоголя тем, что в пасхальную корзину следует класть то, что было под запретом во время поста Алкоголь к таким продуктам относится.

Другие уточняют – класть можно не любые алкогольные напитки, а только кагор. Якобы это вино используется во время богослужений, поэтому оно будет уместно в праздничной корзине. К тому же позволит всем членам семьи причаститься во время пасхальной трапезы.

Что говорят священники

Священнослужители же в своем мнении достаточно единодушны – алкогольным напиткам не место в корзине, которую освящают на Пасху. В частности, потому, что во время освящения читают молитвы на хлеб, мясные и молочные блюда. Все остальное не получает благословения церкви.

Вдобавок священник ПЦУ, настоятель храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в городе Кременчуг Анатолий Кулиш подчеркнул – устраивать домашнее причастие из освященного кагора не годится. "Ни в коем случае в пасхальную корзину нельзя класть алкогольные напитки. Церковь не освящает алкоголь, в частности кагор. Очень часто люди святят кагор, а потом садятся за праздничный стол и говорят: "Ну что, давайте причастимся!" Таким образом человек нивелирует святое причастие, потому что это таинство, которое можно совершать только в церкви. Именно поэтому я прихожанам запрещаю ставить вино в пасхальную корзину", – сказал он в комментарии украинским СМИ..

Другое и не менее веское объяснение дал исполняющий обязанности благочинного Свято-Воскресенского собора ПЦУ в Ровно Василий Рудницкий. По его словам, некоторые люди могут злоупотреблять таинством освящения, чтобы потакать своим пагубным привычкам. "Алкогольные напитки часто ставят на пасхальную трапезу, но их не принято освящать — чтобы люди, склонные к пьянству, не искали оправдания собственной зависимости в церковном благословении", — сказал он журналистам.

Благочинный Свято-Михайловского храма Черкасс Владимир Гладковский добавил, что алкоголь может побуждать людей к плохим поступкам, поэтому не стоит нести его на освящение. "Алкоголь – это такая вещь, которая может привести к неправильным поступкам, она меняет сознание. Неуместно его освящать", – объяснил он.

Что же касается потребления алкоголя на Пасху, то церковь этого не запрещает. Однако призывает верующих соблюдать умеренность в его употреблении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие пять предметов нельзя класть в пасхальную корзину.

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