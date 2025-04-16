Не кладите это в пасхальную корзину! Пять запрещенных вещей

Через считанные дни наступит Пасха и миллионы украинцев понесут в церкви корзины с пасхами и крашенками. Впрочем, не только эти два традиционных блюда люди берут для освящения.

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Кое-что, как скоромные блюда для праздничного стола, церковная свеча или соль, вполне можно добавить в праздничную корзину. Но сплошь и рядом в ней можно найти совершенно неуместные предметы. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит носить на пасхальное освящение в храм и почему.

Алкогольные напитки

Алкоголь относится к продуктам, не подлежащим освящению. Исключением может быть церковное вино или кагор. Но и здесь следует заранее проконсультироваться со своим священником. Спиртное не упоминается в пасхальных молитвах, поэтому его лучше в корзину не класть.

Кровяная колбаса

В Священном Писании содержится прямой запрет на употребление крови животных. Именно поэтому кровянке не место рядом с другими праздничными блюдами. А вот обычную колбасу освятить можно. И даже нужно.

Драгоценности, ключи, деньги и другие материальные ценности

Традиция класть в пасхальную корзину ключи от дома или машины, драгоценности, деньги, кошельки или другие материальные ценности возникла не вчера. Многие годы украинцы так пытались превратить обычные предметы в обереги. Но церковь не приветствует использование разного рода амулетов. Поэтому в пасхальной корзине должна быть только еда и больше ничего.

Ножи

В народе существует поверье, что освященную пасху на Пасху нужно разрезать освященным ножом. На самом деле это суеверие, а суеверия в православии осуждаются. Более того, с давних времен считалось правильным праздничный хлеб не резать, а ломать руками и делить с близкими. Поэтому класть в пасхальную корзину ножи точно не нужно.

Фрукты и овощи

Строгого запрета на освящение плодов в христианстве не существует. Однако овощи и фрукты можно употреблять во время поста, поэтому в пасхальную корзину их обычно не кладут. В храм лучше приносить только те продукты, которыми вы будете разговляться. Растительная пища к ним не относится.

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