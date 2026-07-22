Может ли военнослужащий уволиться со службы для ухода за женой: разъяснение адвоката

Согласно действующему законодательству, военнослужащий может уволиться со службы в том случае, если его жена нуждается в постоянном уходе в связи с инвалидностью. Правда, это зависит от группы инвалидности; на решение может повлиять также наличие других родственников, способных обеспечить такой уход.

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Об этом рассказал адвокат Сергей Рогозин. Он также объяснил, какие документы необходимо собрать для увольнения со службы по этой причине.

Кто имеет право на увольнение со службы для ухода за женой с инвалидностью

Увольнение с военной службы для ухода за женой происходит как увольнение по семейным обстоятельствам. Оно возможно в том случае, если в постоянном уходе нуждается жена военнослужащего, имеющая инвалидность I или II группы.

Если речь идет об инвалидности III группы — существует дифференциация. Право на увольнение мужа со службы дает инвалидность супруги, связанная с:

онкологическим заболеванием;

отсутствием конечности, кисти, стопы или одного из парных органов;

психическим расстройством;

детским церебральным параличом;

другими паралитическими синдромами

Чтобы уволиться со службы, одного лишь медицинского заключения о том, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе (форма №080-4/о), будет недостаточно.

"Если инвалидность III группы не подпадает под перечень случаев , определенных законом, целесообразно оценить возможность установления II группы инвалидности, а при наличии медицинских оснований – даже I группы. Это существенно повышает шансы на положительное решение вопроса", – отметил адвокат.

Что касается других родственников, их наличие само по себе не является основанием для отказа в увольнении со службы. Однако каждое дело и каждая семья имеют свои особенности. Поэтому будут анализироваться все медицинские и юридические документы.

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