Продлевается ли автоматически отсрочка для ухода за человеком с инвалидностью: подробное объяснение
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Одним из оснований для оформления отсрочки для военнообязанного является уход за человеком с инвалидностью. Продление этой отсрочки должно происходить автоматически, если основание осталось в силе и если в реестрах имеется соответствующее подтверждение.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Важно, чтобы в системе были указаны все данные человека, за которым осуществляется уход.
Продлевается ли отсрочка автоматически
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Определенные категории лиц могут оформить отсрочку от призыва, если для этого есть основание. Одним из таких случаев является уход за человеком с инвалидностью.
Продление отсрочки в таком случае должно происходить автоматически при двух условиях: если основание остается в силе, а также если это подтверждается в реестрах.
В каких случаях отсрочка может не продлиться автоматически
Бывают случаи, когда отсрочка на основании ухода за человеком с инвалидностью может не продлиться автоматически. Такое может произойти, если система определила другого ухаживающего, например , разведенного родственника. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо подать соответствующие документы через Центр предоставления административных услуг.
Также для таких отсрочек важно, чтобы в системе был указан РНОКПП лица (идентификационный код), за которым осуществляется уход, а данные об инвалидности были актуальны в Пенсионном фонде или Единой информационной системе социальной сферы. Отмечается, что без этого автоматическое продление может не сработать.
Кто имеет право на отсрочку
Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.
Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации, основные категории:
- работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями;
- лица с инвалидностью;
- лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому инвалидность не установлена;
- лица, занятые постоянным уходом за больной супругой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);
- лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;
- лица, у которых есть супруга (супруг) или родители (свои или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;
- опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;
- работники военного управления;
- студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);
- научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).
Ранее OBOZ.UA писал о том, кто может рассчитывать на автоматическое продление отсрочки.
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