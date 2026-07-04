Продлевается ли автоматически отсрочка для ухода за человеком с инвалидностью: подробное объяснение

Одним из оснований для оформления отсрочки для военнообязанного является уход за человеком с инвалидностью. Продление этой отсрочки должно происходить автоматически, если основание осталось в силе и если в реестрах имеется соответствующее подтверждение.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Важно, чтобы в системе были указаны все данные человека, за которым осуществляется уход.

Продлевается ли отсрочка автоматически

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Определенные категории лиц могут оформить отсрочку от призыва, если для этого есть основание. Одним из таких случаев является уход за человеком с инвалидностью.

Продление отсрочки в таком случае должно происходить автоматически при двух условиях: если основание остается в силе, а также если это подтверждается в реестрах.

В каких случаях отсрочка может не продлиться автоматически

Бывают случаи, когда отсрочка на основании ухода за человеком с инвалидностью может не продлиться автоматически. Такое может произойти, если система определила другого ухаживающего, например , разведенного родственника. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо подать соответствующие документы через Центр предоставления административных услуг.

Также для таких отсрочек важно, чтобы в системе был указан РНОКПП лица (идентификационный код), за которым осуществляется уход, а данные об инвалидности были актуальны в Пенсионном фонде или Единой информационной системе социальной сферы. Отмечается, что без этого автоматическое продление может не сработать.

Кто имеет право на отсрочку

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации, основные категории:

работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому инвалидность не установлена;

лица, занятые постоянным уходом за больной супругой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;

лица, у которых есть супруга (супруг) или родители (свои или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто может рассчитывать на автоматическое продление отсрочки.

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