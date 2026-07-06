Могут ли призвать на военную службу лиц с третьей группой инвалидности: подробное объяснение

Граждане с инвалидностью, в частности третьей группы, не подлежат принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины. Такие лица могут быть призваны на военную службу исключительно по собственному желанию и только на контрактной основе.

Видео дня

Об этом на портале "Юристы.UA" рассказал юрист Владислав Дерий. Он напомнил, что для мобилизации обязательным является заключение военно-медицинской комиссии о годности к службе — полной или частичной.

Юрист отметил, чтотретья группа инвалидности дает право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Он подчеркнул, что принудительно мобилизовать таких лиц нельзя. По его словам, призыв на службу возможен только на добровольной основе и исключительно путем заключения контракта.

Кого не мобилизуют в июле

Для большинства граждан Украины отсрочка действует только при наличии соответствующих обстоятельств. Например, она сохраняется до достижения ребенком совершеннолетия, в течение срока действия бронирования или до истечения срока, определенного ВЛК в отношении временной негодности.

Согласно законодательству, мобилизации не подлежат:

лица, которых военно-медицинская комиссия признала негодными к военной службе по состоянию здоровья;

граждане с инвалидностью I, II или III группы;

родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

опекуны и попечители детей, лишенных родительской опеки;

лица, у которых родители имеют инвалидность I или II группы, а также супруг или супруга с инвалидностью любой группы;

родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, нуждающимися в посторонней помощи;

студенты дневной или дуальной формы обучения, если получают образование более высокого уровня, чем уже имеется;

лица, чьи родные или неродные братья или сестры погибли или пропали без вести во время боевых действий с Россией;

граждане, вернувшиеся из плена. Они могут проходить службу только по собственному желанию.

Также от мобилизации освобождаются работники, имеющие оформленную бронь от предприятий, учреждений или организаций, если их деятельность является критически важной для функционирования государства, экономики или объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили критерии бронирования военнообязанных работников, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников от мобилизации. Из-за новых требований ряд компаний — в частности, коммунальные и медицинские — оказался в зоне риска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!