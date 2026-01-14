Может ли ЦПАУ принять документы на отсрочку от военнообязанного, находящегося в розыске: объяснение

Военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, могут объявить в розыск сразу после того, как он установит себе приложение Резерв+. Однако в Центре предоставления административных услуг сам факт розыска ТЦК не может стать причиной отказа в принятии документов на отсрочку от мобилизации.

Об этом на правоведческом портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян. В то же время, как заявил юрист, без военно-учетного документа заявление на отсрочку не примут.

Как поступить правильно

К юристам обратился мужчина-переселенец, который не стал на учет на новом месте жительства. Его интересовало, объявят ли его в розыск сразу после того, как он оформит электронный ВУД в Дії, и сможет ли он после этого подать документы на отсрочку в ЦПАУ.

"Оформление ВУД в Дії не повлечет за собой автоматическое представление вас в розыск. Другое дело, если вы установите Резерв+ и обновите данные", – объяснил, комментируя эту ситуацию, Айвазян.

По словам юриста, без ВУД (электронного/бумажного) заявление в ЦПАУ не примут. Он также объяснил, чего стоит ждать гражданину в ЦПАУ, если он пойдет подавать документы на отсрочку.

"Нахождение вас в розыске ТЦК не запрещает ЦПАУ принять у вас заявление на отсрочку", – заверил Юрий Айвазян, добавив, что в ЦПАУ не имеют права отказать. Напомним, в среду, 14 января, в Украине еще на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Оба решения поддержали более 300 депутатов Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2026 года в Украине вводят обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять ключевых сотрудников только при условии соблюдения повышенных требований к уровню их официальной зарплаты.

