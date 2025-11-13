Як і ОБІЦЯВ:

Видео дня

кошти від виграного суду в ЄСПЛ у справі "Томенко проти України" направляю для підтримки наших військових героїв.

Щойно спільно із колективом Національної академії СБУ Національна академія СБ України направили для військових 2 роти 39 окремого батальйону безпілотних систем 19 армійського корпусу тепломаскувальні ковдри, гігієнічні засоби та набір видань нашого "Воюючого Шевченка. Малої світоглядної книжки українського воїна".

Нагадаю, що у співпраці з Національною академією СБУ та волонтерським проектом "Ковдра життя" Волонтерський проект "Ковдра життя" ми вже надали допомогу підрозділам Центру спеціального призначення "Омега" та 40 окремій бригаді берегової охорони.

Нині готуємо солодкі та світоглядні подарунки для дітей воїнів із Центру спецпризначення "Омега" та вогнеборців і рятувальників із прифронтових районів країни.

Для мене виграш у Європейському суді був важливим для створення судового прецеденту проти партійної диктатури та кнопкодавства в парламенті. Тому було б справедливо і правильно, якби кошти від мого виграного суду в ЄСПЛ платили посадовці, які НЕЗАКОННО позбавили мене депутатського мандата, а не воююча Держава.

Саме тому, я вирішив ці кошти із моєї фінансової компенсації за рішенням Європейського суду з прав людини направити на підтримку військових нашої Армії та принагідно закликаю колишніх народних депутатів, прокурорів, суддів…НЕ ГАНЬБИТИСЯ своїми судовими позовами до Держави щодо своїх захмарних СПЕЦПЕНСІЙ та ВИПЛАТ.

Сьогодні вимагати від ВОЮЮЧОЇ УКРАЇНИ мільйонних виплат для себе, коли бракує коштів для ЗСУ - це БРИДКО і ДИКО!

Підтримуємо ЗСУ!🇺🇦

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!💙💛

Довідково.

29 березня 2016 року голова Верховної Ради України Володимир Гройсман посилаючись на рішення таємних зʼїзду БПП та ЦВК на чолі з Охендовським, БЕЗ ГОЛОСУВАННЯ у парламенті, оголосив про дострокове припинення моїх депутатських повноважень.

Напередодні, я у статусі позапартійного народного депутата, вийшов із фракції БПП на знак протесту проти антисоціального, антигуманітарного і корупційного бюджету-2016, який прямо суперечив передвиборчій програмі.

2 квітня 2016 року я оскаржив це рішення у Вищому адміністративному суді, який 28 липня відмовив у задоволенні позову.

7 березня 2017 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мій позов та відкрив справу "Томенко проти України".

10 липня 2025 року ЄСПЛ ухвалив рішення, згідно якого визнав дії української влади незаконними та постановив виплатити компенсацію.

Судді ЄСПЛ навели 15 аргументів щодо НЕЗАКОННОСТІ рішення щодо дострокового припинення мого депутатського мандата.

З огляду на вищезгадане рішення і беручи до уваги зобовʼязання України привести у відповідність національне законодавство із європейським та імплементувати європейські норми щодо прав людини …ухвалення Закону про ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ для народних депутатів тепер стає НЕМОЖЛИВИМ.

Тож моя майже 9-ти річна судова справа повинна ЗУПИНИТИ час не лише "ПАРТІЙНОГО РАБСТВА", а й ганебного "КНОПКОДАВСТВА", коли партійні вожді та владці вимагають від депутатів голосувати за Закони всупереч їхнім переконанням, власній передвиборчій програмі та вимогам суспільства.