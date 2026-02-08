Мощь и спокойствие: в ГСЧС показали сильное фото спасателя в ледяном панцире

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала эксклюзивное фото спасателя с Полтавщины, экипировку которого полностью сковал лед после ликвидации последствий обстрела. Снимок демонстрирует, в каких условиях работают подразделения ГСЧС во время сильных морозов, не прекращая спасательных операций.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, опубликовав фото в своем официальном Telegram-канале. Автор снимка – пресс-офицерка ГСЧС в Днепропетровской области Ольга Серафимович.

На обнародованном фото спасатель после работы на месте пожара: его защитный костюм покрыт толстым слоем льда, что значительно затрудняет движения и добавляет дополнительный вес. В ГСЧС отмечают, что во время сильных морозов вода, которой тушат пожары, мгновенно замерзает на одежде и снаряжении, превращая их в жесткую ледяную оболочку.

Несмотря на это, спасатели продолжают выполнять задачи по четкому алгоритму, работая под штормовым ветром, ледяным дождем и при критически низких температурах. В службе подчеркивают: для подразделений ГСЧС не существует "неблагоприятной погоды", ведь их работа напрямую связана со спасением человеческих жизней во время российских обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Фото, которое уже распространяют в сети, в ГСЧС называют символом выдержки, профессионального спокойствия и внутренней силы людей, которые ежедневно выходят туда, где опасность не исчезает даже в самый сильный мороз.

