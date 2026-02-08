Трое малышей погибли во время пожара на Львовщине: в ГСЧС рассказали подробности трагедии

Во Львовской области из-за пожара в частном доме погибли трое детей. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за детских шалостей со спичками.

О трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Информацию о возгорании спасатели получили от полиции 7 февраля около 23:00.

Происшествие произошло в селе Воля-Высоцкая Львовской области. Жертвами пожара стали трое детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Малыши получили тяжелые ожоги и отравились продуктами горения.

Предварительно удалось выяснить, что в одной из комнат дома загорелась кровать. Причиной этого считают неосторожное обращение детей со спичками.

По состоянию на момент публикации правоохранители выясняют все обстоятельства и окончательные причины трагедии.

В ГСЧС подчеркнули необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Чрезвычайники призвали не оставлять малолетних детей без присмотра и ограничивать их доступ к спичкам или зажигалкам.

