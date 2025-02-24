Мороз, но снега станет меньше: синоптики рассказали, чем удивит погода в понедельник, 24 февраля

В Украине в понедельник, 24 февраля, наиболее холодная погода ожидается на востоке и северо-востоке. На Харьковщине, Луганщине и Донетчине выпадет небольшой снег, в остальных областях первый день новой недели пройдет без осадков.

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Укргидрометцентр поделился свежими данными на своем сайте. Синоптики предупредили, что местами на дорогах страны будет гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В центральной части страны ночью прогнозируют от -9 до -12 градусов. На западе и юге – от -6 до -8 (в Одесской и Закарпатской областях от -5 до -7, а в Крыму от -4 до -6).

Сильный мороз ночью накроет Черниговскую и Сумскую области (-11...-13). На востоке ожидается от -7 до -10, но, в отличии от других регионов, в восточных областях температура днем останется минусовой (-3...-7 градусов), в северо-восточных – от -1 до -3.

В светлое время суток на западе будет от от +2 до +7. На юге – от 0 до +4. На остальной территории днем термометры покажут от 0 (в Кропивницкой, Черкасской, Киевской областях от -1) до +3 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что в первые дни новой недели в Украине сохранится морозная погода, потепление ожидается только с 25-26 февраля, а в восточных областях – с 1 марта. Резким оно не будет.

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