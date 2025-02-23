Морозы еще задержатся: синоптикиня рассказала, какой будет погода в Украине с понедельника

В первые дни новой недели в Украине сохранится морозная погода с температурой до -16 градусов. Потепление ожидается только с 25-26 февраля, а в восточных областях – до 1 марта, резким оно не будет.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, понедельник, 24 февраля, в Украине будет преимущественно солнечным, без существенных осадков.

Лишь в восточных областях пройдет небольшой снег, но к концу дня будет прекращаться.

"Морозы еще задержатся – все же зима", – отметила синоптик.

Холоднее всего будет на севере Украины – в ближайшую ночь -10...-16 градусов, на остальной территории -9...-12, на западе и юге -3...-9 градусов.

В течение дня в понедельник теплее всего будет в западных областях Украины, +2...+6 градусов.

В большинстве областей будет от -3 градусов мороза до +2 тепла.

Холоднее всего днем на востоке, где ожидается -3...-7 градусов.

В Киеве 24 февраля без осадков, солнечно, но еще холодно. Ночью -12...-14, но днем 0...-2 градуса мороза.

"Хорошая заявка на потепление, которое уже стеснительно топчется в коридорчике", – прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, с 25-26 февраля морозы ослабеют, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

На востоке морозная погода задержится, там послабление более вероятно до 1 марта.

Однако потепление будет происходить постепенно, "без рывков до +15".

А "кусающие" морозы еще продержатся "где-то две-три ночи", спрогнозировала синоптик.