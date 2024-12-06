Мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине на выходных

В субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря, погода в Украине ухудшится. В большинстве областей будет идти мокрый снег и дождь, местами на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, температурные показатели будут достаточно контрастными.

Как рассказали в гидрометцентре, поскольку с территории Украины антициклон отступает, с юго-запада будут поступать осадки.

Так, в субботу, 7 декабря, по всей территории Украины, кроме юго-востока, ожидается мокрый снег и дождь. В северных, центральных и Харьковской областях местами гололедица, на дорогах гололедица.

В течение суток температура от 2 градусов мороза до +3, в южной части ночью 0...+5, днем +4...+11.

В воскресенье, 8 декабря, осадки будут уже преимущественно в виде дождя. Без осадков обойдется только на большей части левобережья.

Температура ночью и днем 0...+5. Теплее всего будет на юге страны, где днем столбики термометров поднимутся до +6...+11, а в Крыму даже до +16.

Ветер будет преобладать с востока и юго-востока. Скорость его составит 5-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, об ухудшении погоды на выходных предупредила также синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам в Украине 7-8 декабря погода в большинстве областей ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег, гололедица, вечером и утром на дорогах гололедица.

Ранее синоптики пообещали, что в декабре в Украине будет относительно тепло, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-5 градусов, а к Рождеству возможен лишь небольшой "минус".

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