Сюрпризов не ожидается: синоптики сказали, какую погоду ждать на Рождество

Декабрь в Украине не будет холодным, причем среднемесячная температура воздуха – от -1 до -5 градусов – фактически не изменится с начала до конца месяца. Таким образом, Рождество, которое мы отметим 25 декабря, будет лишь с небольшим "минусом" температур, то есть относительно теплыми.

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Вообще явление Ла-Нинья, которое приводит погоду украинцев в декабре, может принести на европейский континент снег и похолодание. Однако в Украине будет малоснежно, рассказала для OBOZ.UА заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, на Рождество 25 декабря "особых сюрпризов не ожидается". Так было и раньше – за последние 10-20 лет средняя температура второй половины декабря колеблется от -5 до +5 градусов.

Лишь в отдельные дни из-за арктических ветров было до -10 градусов. Конечно, никто из синоптиков не исключает возможности заката арктического воздуха и этого декабря. Но спрогнозировать это можно будет только во второй половине месяца.

В общем Ла-Нинья ("девочка" на испанском, в отличие от "мальчика" Эль-Ниньо) приносит более холодную погоду. А также и более влажную, что может угрожать снегопадами. Но это типично для Альп и севера Европы.

Украине же прогнозируют более теплую зиму с осадками ниже среднего.

Как сообщал OBOZ.UA, на День Святого Николая, 6 декабря, погода в Украине будет относительно теплой и фактически такой же, как в ноябре. А более подробно об этом можно узнать здесь.

Ранее синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сказала, что в этом году есть все шансы, что календарная и метеорологическая зима сойдутся по времени. Уже менее чем за семь дней антициклон станет ослабевать, в Украину поступят атмосферные фронты с запада и принесут с собой мокрый снег.

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