На дорогах будет гололед: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды. Карта

На выходных 7 и 8 декабря в Украине ухудшится погода. В большинстве областей ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег, гололедица, вечером и утром на дорогах гололед.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Что будет с погодой 7-8 декабря? Особенность выходных в Украине – порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Не забывайте шарфы", – написала она в своем Telegram-канале.

В то же время, по данным синоптика, в течение дня в большинстве областей Украины будет не холодно, +1…+5 градусов, на юге +4…+9, в Крыму +9…+15 градусов.

В субботу и воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождем и мокрым снегом, возможна гололедица, вечером и утром на дорогах гололед, прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 7 декабря в основном дождь, днем до +3 градусов, сильный юго-восточный ветер. В воскресенье, 8 декабря, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, днем осадки пройдут, но поднимется сильный юго-восточный ветер, днем +3 градуса.

"Влажная ветреная теплая погода напоминает нам весну, которая не обязательно бывает с 1 марта, но иногда посреди облачной зимы. Теплых верных людей рядом и подарков самых главных от Николая", – говорится в публикации синоптика.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, в начале недели ожидается относительно теплая погода, на юге ожидается +11...+15 градусов.

Однако в ближайшие дни осадки не будут прекращаться, во всех областях до середины недели пройдут дожди и мокрый снег.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики пообещали, что декабрь в Украине будет относительно теплым, температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-5 градусов, а на Рождество возможен лишь небольшой "минус".

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