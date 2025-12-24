Могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет: объяснение

Граждан Украины могут мобилизовать в ряды ВСУ с 25 лет. В то же время младших за этот возраст мужчин могут призвать в армию, если они уже являются военнообязанными. Также они могут мобилизоваться добровольно.

Юристы Безоплатной правовой помощи рассказали, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется, поэтому мужчин в возрасте от 18 до 25 лет не могут принудительно призвать на срочную службу.

Мобилизации подлежат только военнообязанные граждане в возрасте от 25 лет или мужчины, которые закончили кафедру военной подготовки и получили офицерское звание. Младшие юноши могут мобилизоваться в ВСУ добровольно.

Согласно закону, исключения позволяют мобилизовать мужчин до 25 лет, которые имеют опыт военной или альтернативной службы, а также прошли базовую общевойсковую подготовку в военных учебных заведениях, центрах ВСУ, правоохранительных органах или учебных заведениях с соответствующими программами.

Добровольный контракт для молодежи

Кроме того, юристы напомнили, что Кабинет министров Украины ввел новую форму службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет о добровольном однолетнем контракте с Силами обороны.

Участники получают до 120 000 грн ежемесячно, социальные льготы, медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения, оформление нулевой ипотеки, право выезда за границу после года службы и гарантию освобождения от призыва в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Что делать в случае мобилизации до 25 лет

Член Ассоциации юристов Украины Антон Ревенко отмечает: если мужчину моложе 25 лет мобилизовали, родным следует обращаться к высшему руководству ТЦК и СП чтобы получить правовое разъяснение и сопровождение.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине изменятся требования для бронирования от мобилизации военнообязанных украинцев. В частности, более чем на 1,5 тыс. грн вырастет показатель минимальной зарплаты, которая должна им начисляться – если декабрьская зарплата окажется ниже необходимой, бронь могут отменить.

Такжеграждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут призвать в армию. Однако есть категории граждан, которые могут законно избежать мобилизации.

