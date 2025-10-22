Могут ли украинцам вручать повестки за границей: подробное объяснение

В Украине в условиях полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой на службу призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. При чем даже те, кто выехал на границу, обязаны соблюдать правила воинского учета.

Поэтому вопрос вручения повесток украинцам за рубежом остается актуальным для многих мужчин. Юрист Владислав Юрчак объяснил, могут ли украинцам выдавать повестки за границей.

Повестки за границей

По словам юриста, дипломатические представительства Украины имеют широкие полномочия по военному учету украинцев. Юрист отметил, что правительство Украины утвердило обновленный порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предусматривает ряд новых обязанностей для дипломатических представительств за рубежом.

Основные функции дипломатических учреждений теперь включают информирование граждан призывного возраста об очередном призыве, содействие возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации, а также уведомление профильных служб о постановке на консульский учет или снятие с него призывников.

Однако несмотря на расширение полномочий, дипломатические представители не имеют права непосредственно вручать повестки гражданам за рубежом. Юрист подчеркнул, что новые законодательные положения никоим образом не влияют на лиц, находящихся за пределами Украины.

В то же время принципиальная новация заключается в том, что география вручения повесток остается ограниченной исключительно территорией Украины. Дипломатические учреждения выполняют преимущественно учетную и информационную функции, не имея полномочий по непосредственному вручению повесток.

Напомним, в Пирятине Полтавской области мужчина купил фейковую справку об инвалидности с целью уклонения от мобилизации. За подделку он заплатил 17 тысяч гривен. Теперь гражданину придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZ.UA, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

