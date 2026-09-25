Могут ли мобилизовать мужчину, который ухаживает за лицом с инвалидностью: объяснение

В Украине мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью, при определенных условиях могут получить отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, об уходе за близкими родственниками, нуждающимися в постоянной помощи, если нет других лиц, способных ее обеспечить.

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В то же время право на отсрочку зависит от конкретных обстоятельств и подтверждения необходимости постоянного ухода соответствующими документами. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Когда уход дает право на отсрочку

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, осуществляющих постоянный уход за человеком, нуждающимся в помощи.

В частности, речь идет о:

– членов семьи, проживающих вместе с ними и имеющих инвалидность I группы;

– ребенка с инвалидностью;

– когнитивных нарушений в пожилом возрасте или тяжких заболеваний, ограничивающих способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

– уход за ребенком с тяжелыми врожденными или приобретенными заболеваниями, в частности ДЦП, онкологическими или орфанными заболеваниями, сахарным диабетом I типа или тяжелыми поражениями почек;

– когда ребенок перенес тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.

В то же время сам факт ухода за человеком с инвалидностью не во всех случаях автоматически означает отсрочку. Для ее получения должны быть подтверждены необходимость постоянного ухода и отсутствие других родственников, которые могут его осуществлять.

В частности, это касается ухода за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, которые, по заключению соответствующей комиссии, нуждаются в постоянной помощи.

Какие условия дают право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации в связи с уходом могут иметь военнообязанные граждане, которые:

– постоянно ухаживают за больной женой или мужем, ребенком или родителями, если они нуждаются в таком уходе;

– имеют супругу, супруга или родителей с инвалидностью I или II группы;

– являются опекунами недееспособных лиц с инвалидностью;

– осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы или другим человеком, нуждающимся в посторонней помощи.

При этом для оформления отсрочки необходимо подтвердить необходимость постоянного ухода и отсутствие других родственников, которые могут его обеспечить.

Если обстоятельства изменятся, в частности в случае смерти человека, за которым осуществлялся уход, или изменения его состояния здоровья, право на отсрочку может быть пересмотрено.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему отсрочка по уходу не может быть продлена автоматически.

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