Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью в марте: подробное объяснение

Общая мобилизация в Украине не касается только лиц с тяжелыми болезнями, бронированием и отсрочкой. Однако, как свидетельствует законодательство, мобилизовать людей с инвалидностью могут в отдельных случаях.

Это указано в 23 статье Закона о мобилизации. Она содержит перечень военнообязанных, в частности, лиц с инвалидностью любой группы, которые также имеют право на отсрочку.

В документе указано, что временное освобождение от призыва может действовать от полугода до одного года с повторной комиссией, или вообще бессрочно, в зависимости от тяжести. Поэтому человека с инвалидностью 2 группы или любой другойне могут мобилизовать, если он имеет справку от медико-социальной экспертной группы и имеет официальную отсрочку. А изменений в законе в этом году в марте не предвидится.

Заметим, что отсрочка от мобилизации сейчас оформляется или в ЦНАПах, или в приложении "Резерв+", там же и продолжается. В то же время, чтобы военнообязанного освободили от призыва, он сначала должен получить справку лица с инвалидностью в медучреждении.

Когда человека с инвалидностью могут мобилизовать

Есть три теоретических сценария, при которых человек признан лицом с инвалидностью, и при этом может попасть в армию:

Если назначили пройти перекомиссию, и медэкспертиза не подтвердила инвалидность . Военнообязанный потеряет этот статус. Если он не имеет брони, или другого основания на отсрочку, то его могут призвать.

. Военнообязанный потеряет этот статус. Если он не имеет брони, или другого основания на отсрочку, то его могут призвать. Если инвалидность оформлена, а отсрочка — нет . Некоторые люди забывают подать заявление на получение отсрочки. Таким образом, мобилизация лиц с инвалидностью не будет незаконной. Если гражданин может попасть на фронт, то может подать рапорт на увольнение из армии по состоянию здоровья.

. Некоторые люди забывают подать заявление на получение отсрочки. Таким образом, мобилизация лиц с инвалидностью не будет незаконной. Если гражданин может попасть на фронт, то может подать рапорт на увольнение из армии по состоянию здоровья. Если военнообязанный идет по контракту, добровольцы могут служить в армии даже с инвалидностью, если изъявят такое желание.

Узнать о наличии отсрочки, можно в приложении "Резерв+", а также документ стоит распечатать.

