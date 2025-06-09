Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью во время военного положения: детальное объяснение

В Украине продолжается военное положение и продлена всеобщая мобилизация, во время которых призываются военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Согласно действующему законодательству Украины, лица с инвалидностью не подлежат принудительной мобилизации, однако существуют определенные нюансы, которые следует учесть.

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Об этом сообщила адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая, передает "Униан". Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане, получившие статус лица с инвалидностью на основании заключения ВКК или в порядке, определенном законодательством, не подлежат мобилизации.

Также отмечается, что мобилизация не касается лиц с инвалидностью, кому военно-врачебная комиссия назначила повторный осмотр через полгода или год после установления диагноза и подтверждения инвалидности. В течение этого срока (6-12 месяцев) такие граждане считаются временно непригодными к службе.

В то же время третья часть этой же статьи позволяет людям с инвалидностью заключать контракт с ВСУ добровольно. Юрист Мостовая отметила, что избежать службы не смогут те лица, чей статус инвалидности будет отменен после переосвидетельствования ВВК или те, кто не оформил отсрочку. Также важно находиться на воинском учете и своевременно подать документы, подтверждающие инвалидность, ведь в территориальном центре могут просто не знать, что гражданин имеет законное право на освобождение от мобилизации.

Нужно ли проходить ВВК, если человек имеет инвалидность

Юрист объяснила, что ранее медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) передавали данные о людях с инвалидностью в территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако, теперь, когда МСЭК больше не действуют, гражданам следует самостоятельно проверять, поступила ли информация в ТЦК.

Она подчеркнула, что даже если данные были переданы, это не отменяет обязанности стать на воинский учет, регулярно обновлять свои военно-учетные данные, а также подавать документы на отсрочку или признание непригодности.

Мостовая отметила, что лица призывного возраста (25-60 лет), которые имели инвалидность I или II группы до начала полномасштабной войны, но не состояли на воинском учете, должны обязательно зарегистрироваться в ТЦК и предоставить документы об инвалидности. После этого они будут проходить ВВК, которая признает их непригодными к службе, и дальше их снимают с учета без необходимости повторного прохождения ВВК.

Если же лицо с инвалидностью І или ІІ группы уже получило статус бессрочно и вовремя обновило учетные данные, оно также признается непригодным к службе и снимается с учета и повторная ВВК не нужна.

Что касается инвалидности ІІІ группы, то таких лиц ранее признавали ограниченно годными, а позже – временно непригодными. Им следовало повторно пройти ВВК до 5 июня. В зависимости от решения предыдущей комиссии, повторная проверка должна состояться через 6 или 12 месяцев.

Мостовая добавила, что лица с инвалидностью III группы могут получить направление на ВВК непосредственно в ТЦК или через приложение "Резерв+". Если они не появятся на комиссию, на них может быть наложен штраф.

Напомним, Министерство обороны Украины не будет продлевать срок прохождения повторной ВВК для военнообязанных с ограниченной годностью, дедлайн которой истек 5 июня. Все те, кто не прошел ВВК, будут классифицироваться как нарушители и их будут привлекать к административной ответственности и объявлять в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, ВВК не имеет права не учесть выводы частных врачей. Если заключение государственного врача отличается от частного, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные обследования.

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