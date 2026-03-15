Нардепам придется либо служить в парламенте, либо на фронте, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский пригрозил отправить народных депутатов на фронт. По его словам, парламентариям придется сделать выбор – работать в Верховной Раде либо же идти защищать страну с оружием в руках.

Также Зеленский отметил, что готов обсудить соответствующие изменения в закон о мобилизации. Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами 14 марта.

Зеленский отправляет нардепов на фронт

Президент заявил, что народным депутатам придется либо служить в парламенте, согласно украинскому законодательству, либо он готов обсуждать закон об изменениях проведения мобилизации, чтобы парламентарии имели возможность уйти на фронт.

По словам президента, с первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, желавшие сложить мандат.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И потому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте", – рассказал Зеленский.

Что предшествовало

Заявление президента прозвучало в контексте серьезного парламентского кризиса в Украине, который обострился в начале марта 2026 года. На сегодняшний день в Верховной Раде критически не хватает голосов для принятия важных законов, а десятки депутатов, преимущественно из "Слуги народа", заявляют о желании сложить мандат и уйти из политики.

Согласно заявлениям руководства фракции, около 40–60 депутатов выразили желание уйти из Рады. Основные причины, которые озвучивают в кулуарах – усталость, низкие зарплаты и усиление работы НАБУ и САП по делам о "зарплатах в конвертах".

Напомним, родственники народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Дануцы в период его пребывания в Верховной Раде приобрели ряд объектов недвижимости и земельных участков без публично подтвержденных доходов, соизмеримых со стоимостью такого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе ЦИК признала избранным нардепом Романа Кравца, которого называли владельцем Telegram-канала "Джокер". Решение приняли после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Наталухи. Однако Роман Кравец публично подтвердил, что отказывается от мандата народного депутата.

