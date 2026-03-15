УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
531
'Сколько лет прошло!' Даша Астафьева перевела хит NikitA 'Машина' на украинский ради благой цели. Видео

Модель и экс-певица Даша Астафьева после длительной паузы снова взяла в руки микрофон. Артистка записала украиноязычную версию своего известного хита 2000-х "Машина" вместе с группой Курган & Agregat, чтобы поддержать благотворительный сбор для украинских военных.

Видео дня

Речь идет о новом исполнении песни группы NikitA, которая впервые вышла еще в 2008 году. Спустя почти два десятилетия композиция получила украиноязычную версию и стала частью кампании по сбору средств на нужды Вооруженных сил Украины. Клип и обращение к украинцам опубликовали на YouTube и в Instagram.

Астафьева вместе с группой также сняла шуточный видеоролик – типичный их ход для привлечения внимания к военным сборам. В кадре самого клипа певица появляется в эффектном образе, что отсылает к периоду ее участия в группе NikitA.

"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео

Хит "Машина" стал одним из самых известных в репертуаре группы. Коллектив создал продюсер Юрий Никитин в 2008 году, а в его первый состав входили Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе. Песня быстро обрела популярность и оставалась узнаваемой даже спустя много лет после релиза. Как отмечали в комментариях под видео в Instagram, украинцы годами ждали легендарного возвращения трека, но уже на украинском языке.

"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео
"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео
  • "Легендарность песни зашкаливает! Что там "Пинаколада", когда есть это".
  • "Пересмотрела несколько раз. Шедевр. Здесь прекрасно все и все. Синергия".
  • "Ну это просто огонь! Делаем петицию, чтобы Даша перевыпустила все свои треки. Нам одного мало".
  • "Моя любимая песня на украинском, мед".
  • "Даша, обращаюсь к вам от имени всей страны, выпустите тот трек, потому что уже даже Третью мировую дождались, а того трека на украинском нет".
  • "Буквально недавно думала о том, как бы было клево перевести эту песню. Это прекрасно!"
  • "Готова задонатить дополнительно ради этого трека на украинском на платформах".
  • "Сколько лет прошло, а эта женщина по-прежнему шикарна!"
"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео
"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео

После начала полномасштабного вторжения Астафьева прекратила активную музыкальную деятельность и сосредоточилась на других проектах и волонтерстве. Поэтому ее появление в новом музыкальном видео стало неожиданностью. Артистка объяснила, что согласилась вернуться в студию именно ради благотворительной цели.

"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео

"Эта песня и видео появились для того, чтобы помочь нашей армии! Хочешь выиграть этот заряженный Ланос? Тогда закидай донат от 100 грн на нужды 46 ОАэМБр и на другие неотложные запросы СОУ", – обращалась она к украинцам.

Инициатором сбора выступила группа "Курган & Agregat". Музыканты планируют собрать 3 миллиона гривен для 46-й отдельной аэромобильной бригады и других подразделений Сил обороны Украины.

"Сколько лет прошло!" Даша Астафьева перевела хит NikitA "Машина" на украинский ради благой цели. Видео

Для участников сбора подготовили дополнительный стимул. Каждый донат от 100 гривен дает шанс выиграть автомобиль Daewoo Lanos, кастомизированный в стиле ковра и подписанный участниками группы "Курган & Agregat" и Дашей Астафьевой. Именно эта машина появляется в видео, которое создали специально для поддержки благотворительной кампании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Alyona Alyona разделась до белья ради благой цели и поразила сеть своей смелостью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe