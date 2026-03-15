'Сколько лет прошло!' Даша Астафьева перевела хит NikitA 'Машина' на украинский ради благой цели. Видео

Модель и экс-певица Даша Астафьева после длительной паузы снова взяла в руки микрофон. Артистка записала украиноязычную версию своего известного хита 2000-х "Машина" вместе с группой Курган & Agregat, чтобы поддержать благотворительный сбор для украинских военных.

Речь идет о новом исполнении песни группы NikitA, которая впервые вышла еще в 2008 году. Спустя почти два десятилетия композиция получила украиноязычную версию и стала частью кампании по сбору средств на нужды Вооруженных сил Украины. Клип и обращение к украинцам опубликовали на YouTube и в Instagram.

Астафьева вместе с группой также сняла шуточный видеоролик – типичный их ход для привлечения внимания к военным сборам. В кадре самого клипа певица появляется в эффектном образе, что отсылает к периоду ее участия в группе NikitA.

Хит "Машина" стал одним из самых известных в репертуаре группы. Коллектив создал продюсер Юрий Никитин в 2008 году, а в его первый состав входили Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе. Песня быстро обрела популярность и оставалась узнаваемой даже спустя много лет после релиза. Как отмечали в комментариях под видео в Instagram, украинцы годами ждали легендарного возвращения трека, но уже на украинском языке.

"Легендарность песни зашкаливает! Что там "Пинаколада", когда есть это".

"Пересмотрела несколько раз. Шедевр. Здесь прекрасно все и все. Синергия".

"Ну это просто огонь! Делаем петицию, чтобы Даша перевыпустила все свои треки. Нам одного мало".

"Моя любимая песня на украинском, мед".

"Даша, обращаюсь к вам от имени всей страны, выпустите тот трек, потому что уже даже Третью мировую дождались, а того трека на украинском нет".

"Буквально недавно думала о том, как бы было клево перевести эту песню. Это прекрасно!"

"Готова задонатить дополнительно ради этого трека на украинском на платформах".

"Сколько лет прошло, а эта женщина по-прежнему шикарна!"

После начала полномасштабного вторжения Астафьева прекратила активную музыкальную деятельность и сосредоточилась на других проектах и волонтерстве. Поэтому ее появление в новом музыкальном видео стало неожиданностью. Артистка объяснила, что согласилась вернуться в студию именно ради благотворительной цели.

"Эта песня и видео появились для того, чтобы помочь нашей армии! Хочешь выиграть этот заряженный Ланос? Тогда закидай донат от 100 грн на нужды 46 ОАэМБр и на другие неотложные запросы СОУ", – обращалась она к украинцам.

Инициатором сбора выступила группа "Курган & Agregat". Музыканты планируют собрать 3 миллиона гривен для 46-й отдельной аэромобильной бригады и других подразделений Сил обороны Украины.

Для участников сбора подготовили дополнительный стимул. Каждый донат от 100 гривен дает шанс выиграть автомобиль Daewoo Lanos, кастомизированный в стиле ковра и подписанный участниками группы "Курган & Agregat" и Дашей Астафьевой. Именно эта машина появляется в видео, которое создали специально для поддержки благотворительной кампании.

