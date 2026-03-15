Видимо, с Кубой, Ираном и, главное, с Россией (а потом и с Беларусью) нужно решать проблему перехода власти одинаково - как с Венесуэлой.

Не надо пытаться завезти туда Рубио, младшего Пехлеви, Каспарова или Навальную (а потом и Тихановскую).

Ибо возникнут проблемы - не столько с народами, сколько с конкурентами в действующей власти.

Необходимо договариваться с кем-то из прифиделевых коммунистов, КСИР/аятолл, обитателей соседних кремлёвских башен (да хотя бы и с Коленькой, уже вписанным в ТУ систему).

Не стоит менять первых лиц КАРДИНАЛЬНО - нигде.

Надо в каждой стране из имеющихся во власти "совсем рядом" Гришиных просто найти, как в старое доброе время, Горбачёва, а он уже сам грамотно и со знанием дела всё развалит, учитывая особенности местной специфики.

Расскажите, кто сможет, дедушке, вдруг он тогда строил очередной штамп-отель и потому не в курсе.

Смелость города берёт, а мудрость - страны.