Мобилизованных украинцев в ТЦК будут кормить за счет государства: что известно

Кабинет министров Украины обновил правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации. Теперь их будут кормить за счет государства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что соответствующую инициативу ведомства насчет питания правительство поддержало во время заседания во вторник, 30 декабря.

Теперь, согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных силах Украины.

В Минобороны отметили, что такие изменения в порядок проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей.

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизация в Украине в 2026 году будет охватывать мужчин призывного возраста. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Украинское законодательство гарантирует отсрочку для лиц с инвалидностью, однако существуют исключения, при которых мужчины могут быть мобилизованы.

