Кто имеет право вручать повестки в Украине: объяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине вручение повесток не ограничивается исключительно территориальными центрами комплектования. ТЦК официально обнародовали перечень лиц и структур, которые имеют законные полномочия осуществлять оповещение военнообязанных.

Соответствующую информацию опубликовали территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Правовые нюансы процедуры объяснила адвокат Екатерина Анищенко для СМИ.

В ТЦК отмечают, что действующее законодательство позволяет вручать повестки более широкому кругу уполномоченных лиц. В частности, речь идет о представителях районных и городских государственных администраций, а также военных администраций. Такие же полномочия имеют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Кроме органов местной власти, к оповещению могут привлекаться представители предприятий, учреждений и организаций, где состоят на учете или работают военнообязанные граждане. Отдельно определены полномочия представителей соответствующих подразделений разведывательных органов и Службы безопасности Украины –, которые могут вручать повестки резервистам и военнообязанным, которые находятся на воинском учете именно в этих структурах.

Адвокат Екатерина Анищенко отметила, что все перечисленные должностные лица имеют право исключительно на вручение повесток, то есть осуществление оповещения. По ее словам, механизм предусматривает получение официального распоряжения от ТЦК с требованием обеспечить явку гражданина.

В случае отказа получить повестку или отсутствия лица по месту жительства уполномоченные лица составляют соответствующий акт. Такие действия не являются самовольными, а осуществляются в рамках закона и по четко определенной процедуре, которая действует во время мобилизации в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пока в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, действуют и ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Однако закон предусматривает исключения для лиц с инвалидностью и отдельных категорий граждан, которые их сопровождают.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право выезжать за пределы Украины, если имеют инвалидность I, II или III группы.

