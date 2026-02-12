Как сняться с розыска ТЦК и что для этого нужно: детальное объяснение

Военнообязанные украинцы все чаще узнают о своем розыске уже постфактум – через приложение Резерв+. Причинами могут быть как игнорирование повестки, так и некорректные данные в реестрах.

Эксперты объяснили, какие шаги позволяют сняться с розыска ТЦК административно или через суд. Об этом сообщила юрист Анастасия Швыткина в комментарии Фактам ICTV.

Почему военнообязанных объявляют в розыск

Основанием для розыска чаще всего становится неявка в ТЦК и СП по повестке без уведомления причин. В таком случае территориальный центр обращается в полицию для доставки лица и привлечения его к административной ответственности. После этого данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, а в Резерв+ появляется соответствующая отметка.

В то же время юристы отмечают: отметка "в розыске" может появиться и без фактического нарушения – например, если повестка не вручалась или данные в реестре не были своевременно обновлены.

С чего начать, если появился статус "в розыске"

Первый шаг – выяснить, имел ли ТЦК законные основания для такого решения. Важно проверить:

проживает ли лицо по месту регистрации;

поступала ли повестка официально;

не было ли технической или административной ошибки.

Если повестка не получалась и отказа от ее вручения не было, военнообязанный имеет право обратиться в ТЦК с заявлением об исправлении данных — лично или по почте. В случае подтверждения ошибки сведения в реестре должны быть скорректированы, а розыск – отменен.

Административный путь: штраф и его обжалование

Если факт неявки или отказа от получения повестки подтверждается, возможен административный сценарий. Лицо может обратиться в ТЦК для составления протокола по статьям 210 или 210-1 КУоАП, оплатить штраф и после этого быть снятым с розыска.

При этом закон позволяет не признавать вину. Протокол или постановление ТЦК можно обжаловать в суде в течение десяти дней. Юристы подчеркивают: даже уплата штрафа не лишает права на судебное обжалование, ведь она не считается автоматическим признанием вины.

Судебный порядок: когда он более эффективен

В случае отказа ТЦК исправить данные или при наличии признаков неправомерных действий, оптимальным вариантом становится обращение в суд. Судебная практика свидетельствует, что именно этот путь все чаще используется для защиты прав военнообязанных – в частности в случаях безосновательного внесения в реестр или нарушения процедуры.

Также альтернативой личному общению с ТЦК может быть привлечение адвоката, который имеет право действовать от имени клиента и требовать официальных объяснений относительно оснований розыска.

Что стоит учесть

Письменные обращения в ТЦК могут рассматриваться длительное время или оставаться без ответа. Если реакция затягивается или нарушает права человека, юристы советуют не медлить с судебной защитой. Это позволяет не только снять статус "в розыске", но и зафиксировать неправомерные действия должностных лиц в правовом поле.

