Минобороны расформирует систему военных представительств: что изменится

Министерство обороны Украины до конца 2025 года завершит реформу системы обеспечения качества оборонной продукции. Военные представительства МОУ будут расформированы, а контроль качества передадут новой структуре государственного гарантирования.

Минобороны приняло решение о переходе от устаревшей советской модели контроля к современной европейской системе. Речь идет об изменении принципа ответственности, когда производитель сам отвечает за качество продукции, а государство гарантирует ее соответствие стандартам.

В министерстве пояснили, что реформа предусматривает завершение передачи функций контроля до 31 декабря 2025 года. Ведомство отмечает, что новая система уже частично работает и постепенно заменяет предыдущую модель.

Наследие советской системы

Система военных представительств Министерства обороны была создана еще в советский период и почти не менялась десятилетиями. Она формировала подход, при котором производители возлагали ответственность за качество на военных представителей, воспринимая их как последнюю инстанцию проверки.

В Минобороны отмечают, что такая модель не стимулировала производителей выстраивать собственные системы контроля. Поэтому государство фактически брало на себя функции, которые должны были выполнять сами предприятия оборонного сектора.

Новый контроль качества

Военные представительства будут окончательно расформированы 31 декабря 2025 года. Их функции передадут территориальным управлениям государственного гарантирования качества, которых по состоянию на сейчас создано 11.

Также уже полноценно функционирует Главное управление государственного гарантирования качества. К нему передали полномочия Центрального управления контроля качества, подразделений тылового обеспечения и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

ГУ государственного обеспечения качества координирует политику и методическое руководство в сфере контроля оборонных закупок. Оно охватывает весь спектр продукции – от высокотехнологичного вооружения до продовольственного, вещевого и специального имущества. В Минобороны подчеркивают, что такая модель уже действует в странах НАТО, в частности в Польше, Франции и США.

