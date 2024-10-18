Местами сильные заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 18 октября

Согласно последнему уточнению прогноза погоды в Украине на 18 октября, синоптики в стране ожидают местами дожди и туман. При этом прогнозируются сильные заморозки.

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Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики обещают, что в пятницу будет переменная облачность без осадков. Но в восточных и Днепропетровской областях, в Крыму и на Приазовье ожидается дождь, а ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях будет туман.

Ветер в пятницу будет северо-восточный (в западных областях юго-восточный), со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях сильные заморозки (в воздухе) 0-3°. На остальной территории температура 3-8° тепла (в Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°). Температура днем в Украине 7-12° тепла, в Закарпатье до 15°", – пообещали в Укргидрометцентре.

Аналогичная погода будет и в Киевской области - переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем 8-10° тепла.

Но из-за "сильных заморозков в воздухе" (ночью ожидают 0-3°), метеорологи дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице и в целом по области. Синоптики для Киева предоставили I, желтый уровень опасности, а для области II, оранжевый уровень.

Такие же предупреждения об опасных стихийных метеорологических явлениях из-за первых заморозков предоставили всем областям. Но югу и востоку предоставлен I уровень опасности, а другим – II.

Синоптики отмечают, что ночные заморозки продлятся до 20 октября включительно.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 21 октября, в Украине ожидается потепление. В большинстве областей Украины будет отличная октябрьская погода: сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13...+17 градусов.