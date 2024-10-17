Заморозки охватят почти всю Украину, а затем ворвется потепление: синоптик назвала дату. Карта

В ночь на пятницу, 18 октября, почти по всей Украине ожидаются заморозки, которые в ближайшие дни достигнут -5 градусов мороза. Самая холодная погода ожидается на востоке страны, днем температура воздуха там будет не выше +9 градусов. С понедельника же придет потепление до +17 и сухие солнечные дни.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. Она объяснила, что похолодание будет связано с антициклоном.

"Антициклон завтра своей мощностью и стационированием, а более ясной погодой, приведет к заморозкам практически повсюду в Украине. Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", – спрогнозировала она.

По данным синоптика, в течение дня пятницу холодная погода ожидается в восточной части, +7...+9 градусов, в большинстве областей также холодно, до +8...+11 градусов.

На юге и западе +10...+13 градусов, в Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны в восточных областях, в Днепре с районами и местами на Запорожье, прогнозирует Диденко.

Большинство территорий Украины будут принадлежать сухой антициклонической погоде.

В Киеве сухо и холодно.

Ночью +1...+3 градуса, на окрестностях заморозки, днем +9.

Однако уже с понедельника, 21 октября, в Украине ожидается потепление.

"В большинстве областей Украины ожидается отличная октябрьская погода. Будет сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13...+17 градусов. Планируйте, езжайте куда-то в Украине, сделайте необходимое к зиме на открытом воздухе, впускайте к себе больше солнца", – посоветовала синоптик.

В Укргидрометцентре со своей стороны обнародовали предупреждение из-за понижения температуры.

По данным метеорологов, ночью 18 октября в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровщины) сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса, объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

В Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса, объявлен I уровень опасности, желтый.

Ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

В Полтавской, Кировоградской, Николаевской 19 октября на поверхности почвы (I уровень опасности, желтый).

20 октября также в воздухе (II уровень опасности, оранжевый), 0...-3 градуса; на остальной территории на поверхности почвы заморозки 0...-3 (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Землю накрыла магнитная буря уровня G1 из-за выброса коронарной массы после взрыва солнечного пятна AR3854. Шторм такой силы может быть причиной сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.