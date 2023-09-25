Местами похолодание до +22, но без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 26 сентября

В Украине длится метеорологическое лето. Во вторник, 26 сентября, практически по всей территории установится теплая погода без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Небольшая облачность не помешает солнцу нагреть воздух.

В большинстве областей ожидается +24...+27 днем и +11...+14 ночью. На Прикарпатье будет прохладнее и днем температура воздуха ожидается +17...+22.

На юге столбики термометров поднимутся днем до +28...+29, а ночью не опустятся ниже +13...+18.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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Вместе с тем, метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Украине.

26-28 сентября по всей территории, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве и области

В Киевской области 26 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако ночью и утром местами туман.

Небольшой ветер будет двигаться в северо-восточном направлении со скоростью 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью +12...+14, днем +25...+27.

По области ночью +9...+14, днем +23...+28.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики спрогнозировали почти летнюю погоду к началу этой недели. Тепло будет даже на севере Украины.

Климатологи отмечают, что лето-2023 в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето ожидается в октябре.

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