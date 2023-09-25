В Украине будет почти летнее тепло: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное потепление. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до летних показателей в +29 градусов.

Осадков в начале недели синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 25 сентября, во всех регионах Украины будет переменная облачность. Дождей в ближайшее время не предвидится. Местами воздух прогреется до +29 градусов. Теплее всего будет в центре и на юге нашей страны.

В восточных и северных областях синоптики прогнозируют +24…+26 градусов. Немного прохладнее будет на западе Украине – до +24 градусов. Однако на Закарпатье ожидается 27 градусов тепла.

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В Киеве в первый день недели также будет очень тепло. В течение дня будет светить Солнце, а столбики термометров покажут +27 градусов.

Во вторник, 26 сентября, погода не претерпит существенных изменений. Почти во всех областях станет еще теплее. Летнее тепло придет даже в западные и северные регионы нашей страны. Здесь синоптики прогнозируют в среднем +27 градусов.

По всей Украине в этот день сохранится сухая погода с переменной облачностью. В столице нашей страны в течение дня прогнозируется +25…+27 градусов и преимущественно солнечно.

В среду, 27 сентября, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Температура в среднем составит +25…+27 градусов. На юге нашей страны воздух прогреется до +28 градусов.

Ночью температура опустится до +11…+13 градусов. Однако в южных регионах Украины ночные температурные показатели будут в пределах +18 градусов.

Во всех областях синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Осадков в ближайшее время не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи говорят, что в этом году лето в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето, прогнозируют они, ожидается в октябре.

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