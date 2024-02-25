Местами дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 25 февраля.

В воскресенье, 25 февраля, по прогнозам синоптиков, в Украине будет облачно, но кое-где выглянет солнце. В некоторых областях страны ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков.

"В западных, Житомирской, Винницкой, днем и Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь", – сообщают синоптики.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура в восточной части ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла. На остальной территории страны ночью до 7° тепла, днем до 11°С тепла. В Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 15°С тепла.

В Киевской области 25 февраля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью до 7°С, днем 6-11°С. В столице ожидается ночью до 6°С, днем 8-10°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега.

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