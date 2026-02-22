Меньше бюрократии: как выехать из Украины в марте во время мобилизации

В Украине продолжают действовать правила военного положения и всеобщей мобилизации. Верховная Рада продлила их как минимум до 4 мая 2026 года, что сохраняет действующие ограничения для военнообязанных граждан.

В то же время для отдельных категорий лиц процедура выезда за границу стала менее бюрократической благодаря цифровизации процессов. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.

Как рассказала адвокат компании LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская, правовой основой для мобилизации в 2026 году является закон №4758-IX от 14 января 2026 года и соответствующий указ президента, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 4 мая. Мобилизационные мероприятия также регулируются законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" №3543-XII от 21 октября 1993 года.

Выезд за границу с 1 марта: что изменилось

По словам адвоката, с 1 марта 2026 года ограничения на выезд военнообязанных мужчин остаются в силе. В то же время для тех, кто имеет законные основания для отсрочки или бронирования, процедура пересечения границы упрощена.

Речь идет не об отмене ограничений, а об уменьшении количества бумажных документов. В 2026 году пограничники активнее пользуются государственными электронными реестрами — данными воинского учета, информацией об инвалидности, многодетности или бронировании. Если отсрочка или бронирование внесены в систему, это отражается в реестрах, что ускоряет прохождение контроля.

Право на отсрочку или освобождение от призыва определено статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Новые нормы относительно отсрочки

В 2026 году Верховная Рада приняла закон о предоставлении годовой отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте 18–25 лет, которая уже отслужила по годовому контракту во время военного положения. Это решение предусматривает дополнительные гарантии для тех, кто добровольно проходил службу.

В то же время с 1 февраля 2026 года вступили в силу изменения в порядок бронирования работников критически важных предприятий. В частности, уточнены требования к документальному подтверждению статуса критичности и введены обязательные справки о количестве военнообязанных работников.

5 февраля правительство также разрешило производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников для обеспечения бесперебойной работы энергетической сферы. Кроме того, Кабинет Министров сократил количество критериев для признания предприятия критически важным с трех до двух.

Ситуация с "Резерв+"

Отдельно адвокат прокомментировала работу приложения "Резерв+". Отсутствие уведомления об автоматическом продлении отсрочки не означает ее потерю.

По разъяснению Министерства обороны, это может свидетельствовать о неполных или отсутствующих данных в государственных реестрах. В таком случае гражданину необходимо обратиться в любой ЦНАП с подтверждающими документами.

Важно, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на продление отсрочки – эта функция переведена в административную и цифровую плоскость.

Кого могут мобилизовать с 1 марта

Мобилизация распространяется на военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

В частности:

мужчины 25–60 лет без военного опыта могут быть призваны при отсутствии ограничений;

мужчины 18–60 лет с военным опытом подлежат призыву при условии пригодности;

лица, которые ранее были признаны ограниченно годными или сняты с учета, могут быть мобилизованы после положительного заключения военно-врачебной комиссии.

Призыв в возрасте 18–25 лет возможен только для тех, кто имеет статус военнообязанного или добровольно заключает контракт. Предельный возраст службы составляет 60 лет, однако возможно заключение контракта для лиц 60+ сроком на один год по взаимному согласию и при необходимости ВСУ.

Усиление воинского учета

С 2026 года усиливается контроль за военным учетом. Граждане обязаны своевременно обновлять персональные данные, сообщать об изменении места жительства, семейного положения, образования или места работы. Нарушение этих требований может повлечь административную ответственность.

Сейчас продолжается цифровизация мобилизационных процессов: внедрены электронные сообщения о повестках в "Резерв+", действует экспериментальный проект автоматической постановки на воинский учет, а отсрочки и бронирования интегрируются с государственными реестрами.

Как сообщал OBOZ.UA, добровольцы в возрасте от 60 лет смогут заключать годовые контракты на службу в Вооруженных силах Украины и получать очередные воинские звания в сокращенные сроки. Также для контрактников закреплено право служить на выбранной должности не менее шести месяцев.

