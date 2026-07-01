Мелания Трамп помогла вернуть в Украину пятерых детей из РФ: в Белом доме раскрыли подробности

Первая леди США Мелания Трамп способствовала возвращению в Украину пяти детей с территории России. Это уже пятая гуманитарная миссия, проводимая по ее инициативе.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Это важное событие знаменует собой еще один шаг к обеспечению безопасного возвращения похищенных Россией детей в Украину.

"Каждое воссоединение является напоминанием о том, что сострадание, достоинство и семья могут преодолеть даже самые мрачные времена, в частности, войну. Мой представитель и я продолжаем работать с правительствами России и Украины, чтобы безопасно вернуть детей в их семьи", – цитирует ее Белый дом.

Помощь Мелании Трамп в возвращении детей

По официальным оценкам, Россия вывезла около 20 тысяч украинских детей, и возвращение каждого ребенка требует отдельной сложной процедуры и международного взаимодействия, которому , по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, способствует первая леди США.

О "роли" супруги президента в возвращении украинских детей неоднократно говорили в Белом доме. Там отметили, что Мелания Трамп способствовала возвращению в Украину шестерых детей, которые ранее были вывезены в Россию из-за войны, а ещё один ребёнок должен вернуться в семью позже в этом месяце в рамках той же инициативы. Также в Белом доме добавили, что это уже четвертый случай, когда Мелания Трамп участвует в процессе воссоединения украинских детей с семьями.

Показательно, что в этом "четвёртом случае" речь действительно идёт только о возвращении украинских детей. В первый раз, когда первая леди США присоединилась к этому процессу, она также способствовала "возвращению детей из Украины в Россию".

Напомним, только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, похищенных Россией. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей. Также Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы вернуть из РФ всех своих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. При этом Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на захваченных в Украине оккупантов, что непостижимо, не говоря уже о международном праве.

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