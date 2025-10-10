Получила ответ от Путина: Мелания Трамп заявила о возвращении похищенных Россией украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп 10 октября заявила, что в результате ее собственной инициативы удалось вернуть восьмерых украинских детей, которые были разлучены со своими семьями из-за российской агрессии в Украине. Эти дети были воссоединены со своими семьями "в течение последних 24 часов", сообщила супруга американского президента.

По ее словам это – реакция на ее письмо, которое президент США Дональд Трамп передал российскому диктатору Владимиру Путину во время встречи на Аляске. С тех пор между РФ и США якобы установился "открытый канал коммуникации" по украинским детям.

Как это работает

Последние три месяца обе стороны проводили "непубличные встречи и общались по телефону" для возвращения украинских детей, рассказала первая леди США. Она добавила, что с тех пор "многое произошло", однако так или иначе, Кремль "взаимодействует" с госпожой Трамп относительно украинских детей, которых вывезли в Россию.

"Мой представитель работает непосредственно с командой Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной", – заявила Трамп.

Россия якобы предоставила биографии, фотографии и медицинские и психологические отчеты о детях, а также совместный документ, подготовленный омбудсменом по правам человека и администрацией Кремля. Факты, приведенные в этом документе, подтверждены правительством США, утверждает Мелания Трамп.

Кого удалось вернуть

Первая леди США избегала слова "возвращение", вместо которого использовала слово "воссоединение".

"Каждый ребенок пережил потрясение из-за войны в Украине. Трех разлучили с родителями и переместили в Россию из-за боев на фронте. Еще пятерых разлучили с членами семьи из-за границ, в том числе одну маленькую девочку, которая наконец вернулась к своей семье из Украины в Россию", – сказала первая леди.

Что будет дальше

Мелания Трамп также анонсировала "воссоединение" еще пяти детей со своими семьями. Более того, по словам жены американского президента, страна-агрессор якобы согласилась "вернуть тех, что были несовершеннолетними" на момент депортации из Украины, а сейчас уже достигли 18 лет.

"Это остается постоянным процессом. Уже разрабатываются планы по воссоединению большего количества детей в ближайшее время. Я надеюсь, что мир наступит вскоре. Он может начаться с наших детей", – сказала первая леди США.

Сколько похищенных детей остается в РФ

По данным правительства Украины, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. На переговорах с РФ в Стамбуле в июне украинская делегация призвала вернуть 339 детей, чьи личности установлены.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих пленных оккупантов, что находится вне понимания и международного права.

В рамках инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации подписали заявление с призывом к РФ вернуть похищенных несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября Украине удалось спасти еще трех юных украинцев с временно оккупированных территорий. Сейчас они проходят оздоровление, им оказывают психологическую поддержку и помогают восстановить документы.

