Маринованная сельдь в томатном соусе: рецепт пикантной и вкусной закуски, которая понравится всем
Сельдь – очень бюджетная, но при этом самая полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее можно очень вкусно самостоятельно засолить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с томатным соусом.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Лук салатный или красный – 1 шт.
Для соуса:
- Томатный соус – 200 г
- Уксус 9% – 30 г
- Масло – 80 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Кориандр – щепотка
- Перец черный – 0,5 ч. л.
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Перец душистый – 2-3 шт.
- Если любите, то можно добавить пару штучек гвоздики.
Способ приготовления:
1. Селедку чистим и нарезаем. По желанию можно филеровать. Лук нарезаем полукольцами. Выкладываем все в банку слоями, добавьте немного укропа.
2. Для соуса: просто все смешаем и провариваем, добавляем что больше нравится. Даем остыть.
3. Заливаем рыбу. Если рыба была слабой соли (уже засоленная), то можно есть через час - два. Если сырая, то дайте постоять минимум 6 часов, лучше ночь!
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