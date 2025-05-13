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Маринованная сельдь в томатном соусе: рецепт пикантной и вкусной закуски, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт сельди

Сельдь – очень бюджетная, но при этом самая полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее можно очень вкусно самостоятельно засолить. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с томатным соусом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Сельдь – 1 шт.
  • Лук салатный или красный – 1 шт.

Для соуса:

  • Томатный соус – 200 г
  • Уксус 9% – 30 г
  • Масло – 80 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л. 
  • Лавровый лист – 2 шт. 
  • Кориандр – щепотка
  • Перец черный – 0,5 ч. л. 
  • Горчица дижонская – 1 ч. л.
  • Перец душистый – 2-3 шт.
  • Если любите, то можно добавить пару штучек гвоздики.

Способ приготовления: 

1. Селедку чистим и нарезаем. По желанию можно филеровать. Лук нарезаем полукольцами. Выкладываем все в банку слоями, добавьте немного укропа.

Сельдь для приготовления

2. Для соуса: просто все смешаем и провариваем,  добавляем что больше нравится. Даем остыть.

Соус для блюда

3. Заливаем рыбу. Если рыба была слабой соли (уже засоленная), то можно есть через час - два. Если сырая, то дайте постоять минимум 6 часов, лучше ночь!

Готовая закуска

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