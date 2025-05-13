Маринованная сельдь в томатном соусе: рецепт пикантной и вкусной закуски, которая понравится всем

Сельдь – очень бюджетная, но при этом самая полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее можно очень вкусно самостоятельно засолить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с томатным соусом.

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Лук салатный или красный – 1 шт.

Для соуса:

Томатный соус – 200 г

Уксус 9% – 30 г

Масло – 80 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Кориандр – щепотка

Перец черный – 0,5 ч. л.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Перец душистый – 2-3 шт.

Если любите, то можно добавить пару штучек гвоздики.

Способ приготовления:

1. Селедку чистим и нарезаем. По желанию можно филеровать. Лук нарезаем полукольцами. Выкладываем все в банку слоями, добавьте немного укропа.

2. Для соуса: просто все смешаем и провариваем, добавляем что больше нравится. Даем остыть.

3. Заливаем рыбу. Если рыба была слабой соли (уже засоленная), то можно есть через час - два. Если сырая, то дайте постоять минимум 6 часов, лучше ночь!

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