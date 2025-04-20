'Мама, я все выдержал': военный позвонил домой после трех лет вражеского плена. Видео

В субботу, 19 апреля, накануне Пасхи, домой из плена вернулось еще 277 наших защитников. Один из военных, оказавшись на украинской земле, сразу позвонил по телефону маме, которую не видел и не слышал три года.

Видео дня

Щемящее видео разговора опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мама, я все выдержал, я продержался!" – первые слова возвращенного военного домой.

Лубинец отметил в своем сообщении, что "эти слова – самые дорогие. Потому что за ними – годы плена, боль, борьба и невероятная сила духа".

"Мгновения, когда наши защитники снова слышат голос родных — это то, ради чего стоит бороться!" – говорится в подписи к видео.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов опубликовал эмоциональное видео встречи наших военных. "Вас приветствует Украина" подписал он ролик.

Напомним, что Украина и Россия 19 апреля 2025 провели большой обмен пленными. Домой в этот день вернулись 277 находившихся в неволе украинцев.

О возможном проведении в субботу большого обмена пленными, 18 апреля, сообщило издание Sky News со ссылкой на источники. По данным издания, посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

По словам источника, планировался обмен около 500 российских и украинских военнопленных, а также 46 раненых солдат.

Предыдущий обмен, ставший одним из самых больших, состоялся 19 марта: тогда Украина вернула из российского плена 197 защитников.

В частности, в рамках того обмена из российского плена вернулись шесть "азовцев".

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