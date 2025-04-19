'Вас приветствует Украина': Буданов показал, как эмоционально встречали пленных. Видео

В субботу, 19 апреля, накануне Пасхи, домой из плена вернулось еще 277 наших защитников. Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео дня

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов опубликовал эмоциональное видео встречи наших военных. "Вас приветствует Украина" подписал он ролик.

Буданов также отметил, что 277 украинских семей сегодня услышали желаемое известие о возвращении их родных и близких.

"Благодарю семьям за ваше мужество и веру. Приветствую нас всех и семьи освобожденных Защитников с этим прекрасным событием!" – добавил он.

Руководитель ГУР МО поблагодарил всю команду Координационного штаба, переговорную группу и всех, кто работал для возвращения ребят домой.

"Работаем дальше. Слава Украине!" – резюмировал свое сообщение Буданов.

Напомним, что Украина и Россия 19 апреля 2025 провели большой обмен пленными. Домой в этот день вернулись 277 находившихся в неволе украинцев.

О возможном проведении в субботу большого обмена пленными, 18 апреля, сообщило издание Sky News со ссылкой на источники. По данным издания, посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

По словам источника, планировался обмен около 500 российских и украинских военнопленных, а также 46 раненых солдат.

Предыдущий обмен, ставший одним из самых больших, состоялся 19 марта: тогда Украина вернула из российского плена 197 защитников.

В частности, в рамках того обмена из российского плена вернулись шесть "азовцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!