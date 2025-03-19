Сильные, храбрые и несокрушимые: в рамках обмена из российского плена вернулись шесть "азовцев". Фото
Сегодня в рамках обмена военнопленными в Украину вернулись шесть бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов". Это возвращение стало возможным благодаря объединению усилий многих людей.
Об этом сообщил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко. "Сильные, храбрые и несгибаемые. Я поздравляю вас на родной земле. Благодарю вас за ваш чин, за то, что выстояли", – отметил он, приветствуя своих собратьев после долгого периода плена.
Это возвращение стало результатом огромных усилий многих людей, от пополняющих обменный фонд бойцов до дипломатов, правозащитников и всех, кто работает для того, чтобы вернуть наших героев домой.
"Я благодарен бойцам на передовой, Президенту Украины, представителям МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали", а также тем странам, которые способствуют обменам", – отметил Прокопенко.
Вместе с тем, более 842 бойцов "Азова" все еще остаются в плену.
"Каждый на своем месте продолжаем прилагать максимум усилий, чтобы вернуть их домой", – резюмировал он.
Напомним, Украина и РФ в среду, 19 марта, провели 62-й обмен пленными. На Родину вернулись 175 украинских защитников, столько же уволенных оккупантов отправились в Россию. Еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.
Как сообщал OBOZ.UA, предварительный, 61-й, обмен пленными произошел 5 февраля. Домой вернулись 150 украинских воинов, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.
24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что обмен в формате "всех на всех" должен стать одним из первых шагов к завершению войны, ведь пока доверия к России нет. По словам главы государства, Москва держит в плену тысячи украинцев, часть из них еще с 2014 года.
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