Украина и Россия проведут обмен пленными 246 на 246: в Sky News узнали подробности

Украина и Россия накануне Пасхи, вероятно, проведут масштабный обмен военнопленными. Ожидается, что он состоится в субботу, 19 апреля, по схеме 246 на 246 человек.

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Об этом сообщило издание Sky News с ссылкой на источники. По данным журналистов, обмен произойдет при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник сказал, что в ходе обмена будут обменены почти 500 российских и украинских военнопленных, а также 46 раненых солдат.

СМИ пишет, что общее количество пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ, составляет 3233 человека.

Официального подтверждения этой информации со стороны Украины или страны-агрессора России пока нет.

Напомним, что Украина и РФ 19 марта провели 62-й обмен пленными. На родину вернулись 175 украинских защитников, столько же освобожденных оккупантов отправились в Россию. Еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.

Предыдущий, 61-й обмен пленными, состоялся 5 февраля. Домой вернулись 150 украинских воинов, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что обмен в формате "всех на всех" должен стать одним из первых шагов к завершению войны, поскольку в настоящее время доверия к России нет. По словам главы государства, Москва держит в плену тысячи украинцев, часть из них еще с 2014 года.

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