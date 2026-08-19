«Мама с железной ногой»: тяжело раненая Светлана Пугачева из Никополя рассказала свою историю музею «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова

26 декабря 2024 года – для Светланы Пугачевой из Никополя это должна была быть самая обычная рабочая смена. Она просто пришла на городской рынок, а через мгновение оказалась в эпицентре взрыва. Российский FPV-дрон попал прямо в общественное место, где находились сотни людей. Светлана получила тяжелое ранение и лишилась ноги. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Я оказалась ближе всех к эпицентру. Это произошло где-то в метре от меня. Мне сразу оторвало ногу. Было ещё ранение правой конечности. Я говорила, что это самое спокойное место, потому что там обычно много людей. И я считала, что они не сделают такого, чтобы ракета прилетела именно на рынок", – рассказывает Светлана.

Полномасштабную войну семья встретила в Никополе. Долгое время они оставались дома, несмотря на постоянные обстрелы. Но после тяжелого ранения женщина почти четыре месяца была прикована к постели. Труднее всего было не только ей, но и родным – мужу и 11-летней дочери.

"Когда она приходила ко мне в больницу, мы не показывали, что именно нет ноги. Но потом она села на то место, где именно не было ноги, и расплакалась. Я тогда сказала, что она останется той же мамой, только с железной ногой. И она успокоилась, восприняла это нормально", – говорит Светлана.

Когда женщину выписали из больницы, произошёл новый удар: во время очередного обстрела в её квартиру попал осколок вражеского дрона. В тот момент Светлана была дома вместе с мужем и дочерью.

"Я вышел на балкон, а как только вернулся в квартиру, как раз в этот момент за домом произошел удар. Снова повезло. Осколок влетел ровно туда, где я стоял. Именно туда, где была моя голова. Если бы я задержался ещё на пять минут, то уже не разговаривал бы с вами", – рассказывает Максим, муж Светланы.

После нескольких "взрывов" неподалеку семья была вынуждена уехать из Никополя, который в тот момент подвергался сильному обстрелу со стороны российских войск. Светлане нужно было позаботиться о здоровье и привыкнуть жить с протезом.

Недавно она прошла курс реабилитации, организованный Фондом Рината Ахметова в санатории на Закарпатье. Это стало важным этапом её восстановления. После ампутации женщина не позволила себе остановиться. Она начала активно заниматься спортом, записалась в бассейн, а впоследствии приняла участие в спортивных соревнованиях в Киеве. Там Светлана завоевала свою первую награду. "Я очень горжусь своей мамой. Она у меня такая молодец, умница. Я очень сильно её люблю", – говорит Анастасия, дочь Светланы.

Смотрите историю здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.