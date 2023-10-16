'Мало-мальські' или 'мало-мальски': как правильно сказать на украинском и какие существуют заменители

Суржик и калька портят благозвучие речи. Важно избавляться от русизмов и использовать украинские заменители. Ученые, кстати, доказали, что украинский язык богаче русского, то есть на одно русское слово можно найти несколько украинских синонимов.

Часто вопросы возникают относительно слов типа "мало-мальски". OBOZ.UA разбирался, как правильно перевести это слово на украинский.

Языковеды говорят, что лексемы "мало-мальски" или "мало-мальскі" не присущи украинскому языку. Таких наречий просто нет. Поэтому, чтобы заменить этот русизм, следует использовать украинские соответствия.

"Мало-мальски" можно заменить словами "хоч трохи (трошечки/трішечки"), "бодай трохи", "мало-немало", "скільки-небудь".

Видео дня

К примеру:

"Ти мене хоч трішечки любиш?", – допитувався Юрко в Олесі, а та лише ніяковіла.

Іван хотів нашкрябати у коморі хоч трохи зерна, але більшовики забрали все.

Гуртом краще роботу робити; мало-немало, та й виберемо картоплю.

"Дай мені хоч скільки-небудь за це полотно", – просив зголоднілий художник.

Также следует употреблять:

хоч якоюсь мірою;

хоч почасти;

хоч дещо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сказать по-украински "принимать меры".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.