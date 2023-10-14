Как сказать на украинском 'принимать меры': правильный перевод

Часто в инфопространстве можно услышать фразы типа: "надо немедленно принять меры по предотвращению распространения инфекции". "Принимать меры" у нас привыкли касаемо всего: по защите населения, строительству укрытий или разоблачению взяточников.

На самом деле эта фраза – это типичная калька из русского языка. О правильном переводе читайте в материале OBOZ.UA.

Известный языковед, переводчик и публицист Александр Пономарив в свое время рассказывал, что для перевода с одного языка на другой не стоит калькировать иноязычные фразеологизмы – следует подбирать собственные. Например, во фразе: "Треба негайно прийняти міри, щоб попередити розповсюдження хвороби" все слова украинские с точки зрения лексических норм, однако выражение стилистически неправильное.

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Российское выражение "принять меры" нужно переводить как "вжити заходів". А "предупредить" – значит "попередити завчасно". То есть не "попередити розповсюдження хвороби", а "запобігти поширенню".

Для примера:

Влада вжила заходів, щоб облаштувати укриття для школярів та організувати очне навчання.

Дарина взяла з собою в дорогу теплий одяг і вжила всіх заходів, щоб не захворіти.

А русский термин "мероприятия" нельзя переводить как "міроприємства" – это суржик. Действия для достижения какой-либо цели или цели называют словом "заходи".

Жінки організували благодійний захід для внутрішньо переміщених осіб.

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